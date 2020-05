Empresários consideram improdutiva reunião com Bolsonaro e Guedes

Alguns empresários que participaram nesta quinta-feira da reunião por videoconferência com Jair Bolsonaro e Paulo Guedes consideraram o encontro virtual por falta de propostas edit

247 - Empresários que se reuniram nesta quinta-feira (14) por videoconferência com Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia Paulo Guedes disseram se surpreender com a falta de propostas efetivas do governo em um momento de grave crise econômica.

O jornal O Globo traz depoimento de alguns desses empresários que participaram do encontro organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

A avaliação é que o governo falha na apresentação de medidas práticas para sair da crise. Alguns empresários disseram se surpreender com a falta de propostas efetivas do governo em um momento de grave crise econômica. Dizem que esperavam soluções mais rápidas para, segundo eles, tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia.

