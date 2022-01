Enem será realizado nos dias 13 e 20 de novembro, diz ministério

Portaria com a previsão do cronograma de realização do exame foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21) edit

247 - O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano será realizado nos dias 13 e 20 de novembro. A portaria com a previsão do cronograma de realização do exame foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (21).

“A publicação deste cronograma demonstra o fortalecimento da governança da autarquia. A atual gestão do Inep busca maior efetividade dos processos de avaliação com transparência e em plena sinergia com MEC”, postou o ministro da Educação, Milton Ribeiro nas redes sociais.

No ano passado, o Enem foi aplicado nos dias 21 e 28 de novembro e o resultado deverá ser conhecido em 11 de fevereiro.

