Entidades da PF peitam Bolsonaro e manifestam 'total confiança' nas urnas eletrônicas

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Três entidades que representam servidores da Polícia Federal (PF) manifestaram nesta terça-feira, 19, “total confiança” nas urnas eletrônicas, um dia após Jair Bolsonaro voltar a fazer ataques sem provas ao sistema eleitoral. As associações afirmaram que não há indício algum de fraude no sistema.

O documento foi assinado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) e Federação Nacional dos Delegados Federais (Fenadepol).

“A Polícia Federal é uma das instituições de Estado que tem por atribuição garantir a lisura e segurança das eleições, que desde a redemocratização ocorrem sem qualquer incidente que lance dúvidas sobre sua transparência e efetividade”, afirmaram as entidades, acrescentando: “Manifestamos total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE