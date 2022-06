Entidades dos povos indígenas acusam governo de omissão e lentidão na busca a Bruno Pereira e Dom Philips

As entidades recorreram à Justiça Federal para que a União disponibilize helicópteros, equipamentos fundamentais nesse tipo de buscas edit

Apoie o 247

ICL

Denise Assis, 247 - Em nota em que acusam o governo brasileiro de lentidão e omissão nas buscas ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista Dom Phillips, do jornal inglês The Guardian, entidades como: União dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira(UNIJAVA); o Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (Opi); a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), pedem maior comprometimento nas buscas, alertando que estão correndo contra o tempo.

“As informações a cerca do cenário das buscas revelam a omissão dos órgãos federais e de proteção e segurança, assim como das Forças Armadas”, acusam. “Embora tenha sido instado a colaborar com um efetivo de 25 militares, o Exército Brasileiro até o presente momento não disponibilizou nenhum efetivo para a operação. A Polícia Federal, da mesma forma, deslocou um único delegado para Atalaia. Ressaltamos que não foi constituída uma Força-Tarefa para as operações de busca”, denunciam.

As entidades recorreram à Justiça Federal para que a União disponibilize helicópteros, equipamentos fundamentais nesse tipo de buscas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a nota na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE