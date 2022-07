Entidades lançam manifesto com alerta para uso da violência contra a democracia

Apoie o 247

ICL

247 - Cerca de 40 entidades da sociedade civil assinaram nesta terça-feira (12) uma nota em repúdio à escalada da violência política no país e ao assassinato do dirigente petista em Foz do Iguaçu Marcelo de Arruda.

Os signatários pedem que as instituições brasileiras tomem medidas que garantam um ambiente seguro de campanha para todos os candidatos nas eleições de 2022, assim como a seus militantes e apoiadores, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

"O custo democrático da violência política é muito alto. A democracia depende de eleições justas, e a justiça só é plena quando os direitos políticos são garantidos a todas e todos de forma integral e igualitária", afirma o texto.

Entidades e movimentos como Oxfam Brasil, MST (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras sem Terra), Instituto Sou da Paz, Movimento Negro Unificado LGBT, Comissão Brasileira Justiça e Paz, Terra de Direitos e Aliança Nacional LGBTI assinam a nota de repúdio.

Elaborado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos do Congresso, o documento ainda reúne 24 parlamentares das legendas PSD, PSOL, PSB, PT, Rede, PDT e PCdoB.



