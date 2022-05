“Erro mais grosseiro de Bolsonaro foi se aliar ao vírus contra a população brasileira”, diz César Calejon

Apoie o 247

247 - O jornalista César Calejon analisou o resultado das pesquisas de intenção de votos que apontam vantagem do ex-presidente Lula na corrida presidencial.

Para ele, o resultado das pesquisas demonstram que a estratégia de campanha lulista está funcionando, mas salientou que a característica individual do ex-presidente tem peso determinante.

“Lula tem uma capacidade de resiliência e inteligência que o Bolsonaro nunca vai ter. Outros líderes que têm viés autocrático no mundo, como o Trump e outros, foram capazes de fazer uma correção de rota. Adotaram uma postura alinhada ao vírus, estimulando a disseminação, mas perceberam que a coisa era muito mais complicada do que se pensava inicialmente e foram capazes de fazer a correção de rota. O Bolsonaro não mudou uma única postura”, destacou Calejon.

Segundo ele, o que Bolsonaro está enfrentando hoje é consequência da tragédia que ele promoveu no Brasil. “É também resultado de uma incapacidade de aprender. Ele é um sujeito limítrofe, assim como todas as pessoas que se alinham com esse movimento sócio-político”, frisou.

