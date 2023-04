Escândalo das joias: Bolsonaro diz ter mais 9 mil itens guardados

O ex-ocupante do Planalto também afirmou que está colocando os materiais à disposição do TCU edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (5) à Polícia Federal (PF) que mais de nove mil itens foram guardados no acervo pessoal dele. Ele também disse que está colocando os materiais à disposição do Tribunal de Contas da União (TCU).

O ex-ocupante do Planalto deu informações sobre as joias recebidas do governo da Arábia Saudita em 2021. De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais.

>>> Em depoimento à PF, Bolsonaro diz que ficou sabendo de joias sauditas um ano depois

Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No segundo pacote tinham joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Um terceiro conjunto tinha materiais avaliados em cerca de R$ 500 mil.

🚨URGENTE: À PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou estar com outros 9 mil itens em seu acervo pessoal



🗞️CNN Brasil pic.twitter.com/VzzrNT1Jt1 — PESQUISAS E ANÁLISES ELEIÇÕES 2022 (@pesquisas_2022) April 5, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.