Escolas privadas perderam quase 1 milhão de alunos desde o início da pandemia

Apoie o 247

ICL

247 - As escolas privadas brasileiras perderam cerca de um milhão de alunos desde o início da pandemia de Covid-19. O número corresponde ao fechamento de quase 10% nas matrículas, de acordo com o jornal O Globo. Ainda segundo a reportagem, a queda foi maior junto ao segmento da educação infantil, que registrou uma queda de 600 mil matrículas, sendo 298 mil em creches e 308 mil na pré-escola, uma retração de 21% e 25%, respectivamente.

De acordo com especialistas ouvidos pelo periódico,” a educação infantil é uma etapa escolar que muito dificilmente pode ser adaptada para o ensino remoto, já que crianças muito pequenas têm pouca ou nenhuma autonomia para estudarem sem acompanhamento especializado”.

O presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Bruno Eizerik , ressalta que muitas escolas privadas encerraram suas atividades em meio à crise resultante da pandemia e a demanda provocada pelo retorno das aulas presenciais não foi acompanhada pelo setor. “As que conseguiram manter as portas abertas estão recusando alunos por falta de vagas”, disse Eizerik.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretora do Centro de Políticas Educacionais da FGV-RJ e ex-secretária municipal de Educação do Rio, Cláudia Costin, observa que o problema também afetou a rede pública, que não estava preparada para receber os estudantes oriundos da rede privada.

“Nesse ano, quando essas crianças chegaram no 1º ano do fundamental, essas famílias procuraram a rede pública, que, em alguns casos, foram pegas com um planejamento subdimensionado. Em São Paulo, por exemplo, faltou vaga porque ninguém tinha calculado essas crianças”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE