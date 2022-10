Especialistas em combate à corrupção divulgam carta em apoio a Lula

De acordo com a carta, Bolsonaro não tem compromisso com a luta contra a corrupção edit

247 - Especialistas em combate à corrupção assinaram nesta quinta-feira (20) uma carta em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Cinquenta e nove professores e pesquisadores que estudam o tema decidiram ir a público declarar o voto em Lula. O documento será divulgado nesta sexta-feira (21), informa O Globo.

Os professores e pesquisadores são de variadas disciplinas como Direito, Economia, Administração, História, Ciência Política e Contabilidade e estão associados a instituições acadêmicas reconhecidas, tanto no Brasil, quanto no exterior: Universidade de São Paulo (USP), Fundação Getulio Vargas (FGV), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Faculdade de Direito da Universidade de Toronto, a University College London, Universidade de Brasília e Universidade do Estado de Santa Catarina.

De acordo com a carta, Bolsonaro não tem compromisso com a luta contra a corrupção e seu governo foi marcado por sucessivos escândalos de corrupção.

Os acadêmicos consideram ainda que Bolsonaro representa uma ameaça concreta e iminente à democracia brasileira.

