Espionagem política da Abin de Ramagem é um dos maiores escândalos da história do Brasil, diz Gleisi

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), foi às redes sociais nesta quinta-feira (25) comentar o escândalo da espionagem ilegal conduzida pela Abin durante o governo de Jair Bolsonaro contra oponentes políticos.

Gleisi classificou o escândalo como "um dos maiores da história" do Brasil, e afirmou que Bolsonaro usava qualquer método disponível para perseguir seus inimigos.

Ela também disse que a recente operação da Polícia Federal "é apenas a ponta de um novelo que envolveu dezenas de milhares de pessoas espionadas pelo pior presidente de todos os tempos. O Brasil não pode mais conviver com as ameaças dessa quadrilha. Julgamento e punição exemplar urgente".

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira, mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin, na Operação Vigilância Aproximada. A operação apura um esquema de espionagem montado na Abin para monitorar, ilegalmente, autoridades públicas e cidadãos comuns.

O inquérito da Policia Federal e do STF sobre a espionagem ilegal da Abin é um dos maiores escândalos da história da República. Comprova que Jair Bolsonaro e seus cúmplices nunca tiveram limites para grampear, perseguir e usar instituições de estado contra seus adversários. O que… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 25, 2024

