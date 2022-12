Esposa de terrorista que tentou explodir bomba em Brasília recebeu auxílio emergencial do governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A esposa do empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso após tentar explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília neste sábado (24/12), recebeu, ao menos, 16 parcelas do auxílio emergencial, informa o Metrópoles.

As parcelas foram pagas a Ana Claudia Leite de Queiroz Sousa entre abril de 2020 e julho do ano passado. No total, a mulher recebeu R$ 5,7 mil no período.

Em depoimento à Polícia Civil do DF, George Washington disse que teria investido R$ 160 mil na aquisição de armas de fogo.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.