"Esquerda tem de apoiar a candidatura Lula desde já e de forma incondicional", diz Rui Costa Pimenta

edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, questionado em entrevista à TV 247 sobre a possibilidade de uma “onda vermelha” nas eleições de 2022, afirmou ser “possível” que o fenômeno aconteça, mas só por meio da candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. O “problema”, segundo ele, “é a própria esquerda”.

O dirigente partidário disse que “está na hora de lançar um apelo geral à esquerda” no sentido de o setor “apoiar a candidatura do Lula desde já”. “Nós estamos em outubro, a eleição é em outubro do ano que vem, tudo está se organizando em torno das eleições. Não há motivo para ficar esperando uma definição. Se a esquerda está preocupada com a derrota do Bolsonaro e com o futuro do país, teria que colocar o problema da candidatura do Lula, e teria que colocar o problema de uma maneira direta e incondicional”, defendeu.

Rui Costa Pimenta quis também fazer uma “denúncia”: “o Lula está sendo chantageado por vários setores de esquerda que estão fazendo as exigências mais absurdas possíveis para eventualmente apoiar sua candidatura, um deles é o [Guilherme] Boulos. Isso é absurdo. A candidatura do Lula é uma coisa positiva para o país, uma luta que unifica os trabalhadores para mudar a situação lamentável em que nós estamos, e nesse caso deveria ser apoiada sem condições. Se você fala que essa é a solução, você não vai pedir recompensa para abraçar essa solução”.

“Todos esses partidos, PSOL, PSB, PDT, estão tentando plantar uma arapuca para a candidatura do Lula. Chegar e falar: ‘para apoiar o Lula eu exijo que você tire o Haddad e me apoie’, acho que isso é, primeiro, uma atitude politicamente reacionária. No frigir dos ovos, vão acabar não apoiando o Lula, vão apoiar o Ciro Gomes, vão dividir os votos da esquerda para permitir que o Bolsonaro ou a terceira via ganhem, alegando que o PT não aceitou as exigências deles, que são absurdas”, completou.

