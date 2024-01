"Está acontecendo um desastre na educação brasileira", diz Lula

Presidente Lula participa de uma apresentação do Ministério da Educação à imprensa especializada sobre a situação atual do ensino brasileiro edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) participa nesta sexta-feira (26) de uma apresentação do Ministério da Educação à imprensa especializada sobre a situação do ensino brasileiro. O objetivo da reunião, segundo o próprio presidente, é "fazer uma apresentação daquilo que a gente pretende fazer pela educação e do que nós encontramos na educação brasileira quando chegamos no dia 1 de janeiro de 2023".

"Durante muito tempo venho repetindo que não há experiência de nenhum país do mundo que conseguiu se desenvolver em que antes tivesse feito investimento na educação. Aqui no Brasil tentamos trabalhar a educação e sempre está tentando alguma coisa para fazer. Toda vez que a gente vê a entrevista de algum especialista há sempre algum problema, e o mais grave é que muitas vezes os principais problemas estão no Ensino Fundamental e Ensino Médio, sobretudo quando a gente descobre que muitas crianças que estão na escola continuam analfabetas no terceiro ou quarto ano da escola. Ou seja, em uma demonstração de que muitas vezes está acontecendo um desastre na educação brasileira", classificou.

continua após o anúncio

Na sequência, Lula disse que o governo federal quer pactuar com governadores, prefeitos e a comunidade brasileira um plano para a educação do país. "O companheiro Camilo tem feito um trabalho dedicado, com muita proposta, conversado com a sociedade brasileira, com as organizações, para ver se a gente encontra um rumo conversando com o prefeito e pactuando com o prefeito, conversando com o governador e pactuando com o governador. O que nós queremos é envolver em uma cumplicidade educadora a sociedade brasileira, e sobretudo envolver pais e mães nesse processo educacional. Como é que a comunidade vai ajudar para que a escola possa funcionar como uma escola de qualidade?".

"Não se preocupem com a crítica. Falem o que tiverem que falar.Porque a partir dessa reunião a gente vai começar a viajar o Brasil para ver se a gente coloca em prática o que a gente está se propondo a conversar com vocês", finalizou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: