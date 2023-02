“Está tudo sob controle”, diz José Dirceu após cirurgia

Apoie o 247

247 — Em áudio enviado nesta sexta-feira, 24, para familiares, o ex-ministro José Dirceu (PT) contou que “está tudo sob controle”, após ser submetido a uma cirurgia no crânio no quinta-feira, 23. Ele disse ter comido “sopa de legumes e um papaya de sobremesa”. As informações são do Uol .

“Meus exames estão normais, só tem que ficar dois dias no quarto agora, de observação, e ir para casa. Deu certo a cirurgia, está tudo sob controle”, afirmou José Dirceu após cirurgia. O filho do ex-ministro, o deputado federal Zeca Dirceu (PT), falou em “super recuperação” ao Uol e disse que seu pai está “ótimo”.

Segundo Zeca, disse que o ex-ministro deve ter alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neste sábado, 25.

