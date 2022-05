Estagnado nas pesquisas, Ciro Gomes não consegue deslanchar campanha nos estados

Quadro polarizado entre Lula e Bolsonaro trava montagem de palanques estaduais do candidato do PDT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A polarização entre Lula e Bolsonaro e a manutenção da liderança do petista nas pesquisas tem sido um entrave para Ciro Gomes (PDT) deslanchar sua campanha nos estados e montar palanques locais.

Estagnado nas pesquisas em terceiro lugar, mas distante das primeiras posições, Ciro tenta sem êxito assegurar alianças em estados com maior número de eleitores. Pré-candidatos a governos e cargos eletivos federais e estaduais buscam vincular seus nomes aos dos dois primeiros colocados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que crescem as resistências de pré-candidatos nos estados a se aliarem a Ciro e montarem palanques locais com ele nos principais estados do país, inclusive na região Nordeste.



Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE