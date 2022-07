Estátua de Chico Mendes é derrubada e vandalizada

Apoie o 247

247 - "Enquanto a Bahia honrava ontem os heróis do povo brasileiro que fizeram nossa independência, do Acre vozes do retrocesso atacavam o Patrono do Meio Ambiente do Brasil", escreveu a deputada e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman (PR), em suas redes sociais sobre a vandalização da estátua que homenageia o líder seringueiro e ambientalista Chico Mendes em Rio Branco, no Acre.

A estátua, que foi derrubada na última sexta-feira (3), fica na Praça dos Povos da Floresta. Familiares de Chico Mendes, assassinado em 1988 por defender a preservação da Amazônia, denunciam o descaso do poder público com relação à memória do líder seringueiro, considerado mundialmente uma das maiores referências da causa ambiental.

"Espero que o poder público investigue e tome as providências contra essa depredação não só ao patrimônio público, mas histórico e cultural de nosso País, estamos falando da imagem simbólica do Patrono do Meio Ambiente Brasileiro. Não tomar nenhuma medida confirma a disposição do atual governo de continuar agindo para o apagamento do símbolo maior do Estado do Acre", escreveu, através das redes sociais, Angela Mendes, filha de Chico Mendes.

