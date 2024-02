Estudante da UNB é encontrado morto em casa de amigo durante carnaval

Apoie o 247

247 - O estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas Resende Monte, 20 anos, foi encontrado morto na casa de um amigo, no condomínio Alto da Boa Vista, na manhã desta terça-feira (13). O jovem estava desaparecido desde sábado (10) e tinha sido visto por último em Sobradinho.

O corpo de Lucas foi encontrado em um condomínio na casa do amigo que ele tinha ido visitar durante o carnaval. A família tinha registrado boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do estudante no domingo (11). "Trata-se de ocorrência que narra o delito de homicídio e localização de cadáver. O corpo da vítima foi encontrado hoje (13), por volta das 9h, por policiais civis.

De acordo com Metrópoles, o morador do imóvel em que Luca foi visto pela última vez relatou que soube de “um fato que causou desconforto em Lucas” e que o universitário teria tentado “ficar” com um dos colegas dentro da casa, mas foi rejeitado. Teria sido após a negativa, que Lucas supostamente deixou o local “por uma saída lateral”. O amigo ainda relatou que houve consumo de droga na residência. Segundo ele, Lucas teria usado LSD e maconha no dia em que desapareceu.

