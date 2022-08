"Eu estarei lá", diz delegado bolsonarista sobre 'possível ataque' no 7 de Setembro

Bilynskyj também fez enquete debochando de quem não vai comparecer aos atos bolsonaristas, com as seguintes opções: "Eu vou no 7 de setembro" ou "Eu não vou, sou fracote" edit

247 - O delegado bolsonarista da Polícia Civil de São Paulo, Paulo Bilynskyj, fez publicação em seu Instagram com menção a um 'possível ataque' no 7 de Setembro, quando haverá manifestações golpistas a favor de Jair Bolsonaro (PL), afirmando que "estará lá". O registro foi recuperado pela coluna Maquiavel da revista Veja.

O policial, que acumula mais de 700 mil seguidores em seu perfil na rede social, fez uma sequência de 'stories' enquanto fazia sessões de treinamento de tiros. Nas publicações, havia menções às manifestações em apoio ao atual chefe do Executivo no bicentenário da Independência. Bilynskyj fez enquete em tom irônico, debochando de quem não vai comparecer aos eventos, com as seguintes opções: "Eu vou no 7 de setembro" ou "Eu não vou, sou fracote".

No mesmo post, havia uma mensagem enviada por um seguidor: "O capitão já convocou para irmos às ruas, qual sua opinião sobre um 'possível' ataque?" Em resposta, o delegado adicionou um vídeo descendo de um veículo para atirar em um alvo de papelão, enquanto gritava "é fogo!" Na legenda, escreveu: "Eu estarei lá."

Ainda segundo a coluna Maquiavel, Bilynskyj é alvo de inquérito da Polícia Civil por dar aulas de tiro sem certificado e autorização do Exército. Em uma foto anexada ao processo, ele aparece com alunos e um garoto de 11 anos.

