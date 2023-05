"Eu sei dessa história da Marielle. Sei a porra toda". Confira mensagens de um dos comparsas de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O major reformado do Exército Ailton Barros, preso nesta quarta-feira (3) na operação da Polícia Federal (PF) que investiga possível fraude na carteira de vacinação contra Covid-19 de Jair Bolsonaro, trocou uma série de mensagens com o ex-ajudante de ordens do ex-chefe de governo, Mauro Cid.

Em um trecho dos documentos, divulgado pela jornalista Juliana Dal Piva, Ailton Barros e Mauro Cid trocam mensagens no dia 30 de novembro de 2022. AIlton conta sobre um problema quando então passa a se referir a um "garoto", que estaria servindo de "bucha".

Ailton escreve: "Eu sei dessa história da Marielle, toda irmão, sei quem mandou. Sei a porra toda. Entendeu? Está de bucha nessa parada aí".

Em um diálogo anterior, Ailton Barros especifica quem é o "garoto". Trata-se, segundo as mensagens, de um "amigo", que foi "vereador aqui". "Não se elegeu nessa última eleição e precisa falar com o cônsul". Esse trecho foi compartilhado pela jornalista Vera Magalhães.

Supõe-se que Ailton estivesse se referindo ao ex-vereador Marcelo Siciliano. Foram encontradas mensagens de Siciliano intermediando contatos na Secretaria de Saúde de Duque da Caxias, no Rio de Janeiro, para a inserção de dados falsos sobre vacinas no sistema do SUS.

Diálogos de Mauro Cid, então ajudante de ordens do presidente da República, e de um advogado envolvido na falsificação de documentos pic.twitter.com/6VURmWbpzq — Juliana Dal Piva (@julianadalpiva) May 3, 2023

Aqui, mensagem de Ailton Barros para “Cidinho”, Mauro Cid, mostra a quantidade de “frentes” que abriram para tentar fraudar o cartão de vacina da mulher do ajudante de ordens de Bolsonaro #OGlobo pic.twitter.com/TKnUylLMfb — Vera Magalhães (@veramagalhaes) May 3, 2023

