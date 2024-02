Ex-apresentador bolsonarista da Jovem Pan diz que Bolsonaro será preso

Apoie o 247

247 - A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já é discutida de forma aberta por aliados. O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo e acusado pela Polícia Federal de ajudar integrantes do governo Bolsonaro de planejarem um golpe no Brasil em 2022, disse na quinta (8) que Bolsonaro será preso.

"A essa altura, ninguém duvida que [a prisão do ex-presidente] é uma questão de quando, e não mais uma questão de 'se'", diz o neto do ex-ditador em vídeo de seu canal no YouTube, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

