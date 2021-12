Ex-assessor liga ex-mulher de Bolsonaro a fraude com DPVAT

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao “Jornal Nacional”, nesta terça-feira (7), um ex-funcionário da família Bolsonaro associou Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro e ex-chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, a um esquema de fraude envolvendo o seguro DPVAT, pago a vítimas de acidentes de trânsito.

Ana Cristina, foi acusada de ter participado de um esquema operado pelo advogado Marcelo Morgado, que já foi alvo de investigação da Polícia Civil.

Segundo Marcelo Luis Nogueira dos Santos, que foi nomeado entre 2003 e 2007 no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro e trabalhava como funcionário doméstico de Ana Cristina, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro usou esse esquema como “uma forma de lavagem de dinheiro” dos recursos obtidos via rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro

Leia reportagem completa no Globo.



