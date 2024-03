Ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica entregam Bolsonaro nas mãos de Moraes: contam à PF como seria o golpe

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Baptista Júnior, implicaram diretamente Jair Bolsonaro (PL) na suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Ambos concederam longos e detalhados depoimentos aos investigadores e ajudaram a preencher ‘lacunas importantes do caso’, segundo envolvidos nas apurações”, diz a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

Em seus depoimentos à Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o planejamento de um golpe de Estado por parte de integrantes do governo Bolsonaro, Freire Gomes e Baptista Júnior afirmaram que participaram de uma reunião em que se discutiu a minuta de um decreto golpista. A realização da reunião foi revelada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, em sua delação premiada à Polícia Federal. >>> Militares e bolsonaristas chamam Freire Gomes de 'traidor' por contar à PF detalhes sobre plano golpista

continua após o anúncio

Freire Gomes prestou depoimento por cerca de 7 horas na condição de testemunha e confirmou ter participado de reuniões para discutir os termos da chamada “minuta do golpe”, que previa a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o impedimento da posse do presidente Lula.

Ainda segundo a reportagem, “havia a dúvida, entre os investigadores, se o ex-comandante seria tratado como investigado ou testemunha. Essa decisão seria tomada de acordo com o grau de colaboração do depoimento. A avaliação foi a de que Freire Gomes adotou a postura de ajudar nas investigações e segue como testemunha”. O brigadeiro Baptista Júnior também forneceu informações importantes aos investigadores sobre a articulação golpista e manteve o status de testemunha.

continua após o anúncio

Já o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, ficou em silêncio durante a oitiva realizada pelos investigadores. Segundo a delação de Mauro Cid, ele foi o único dos três comandantes militares que teria aceitado aderir ao golpe.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: