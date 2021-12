Ex-ministro de FHC diz que Augusto Nunes é um imbecil por comparar defesa das vacinas com holocausto

“Vindo de você não me surpreende, mas me enoja de qualquer maneira”, disparou Milton Seligman edit

247 - O ex-ministro da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso, Milton Seligman, usou suas redes sociais para condenar a declaração de Augusto Nunes, que comparou as medidas sanitárias de combate à Covid com o holocausto.

O bolsonarista se irritou com a notícia de que uma pousada em Fernando de Noronha foi fechada após seu proprietário se recusar a tomar a vacina. De acordo com o extremista, a medida é comparável ao “autoritarismo nazista”.

“Vindo de você não me surpreende, mas me enoja de qualquer maneira. Comparar o assassinato em massa de uma população civil, desarmada pelo único motivo de serem judeus, com a defesa de vacinação durante uma epidemia é de uma estupidez imensurável. Bem, você é um imbecil, mesmo”, disse Seligman.

