Ex-ministros assinam manifesto contra ataques de Bolsonaro à democracia e violações dos direitos humanos

247 - Um grupo de 11 ex-ministros e ex-secretários que ocuparam a pasta de direitos humanos entre os governos FHC e Dilma Rousseff assinam um manifesto pela reconstrução de políticas de direitos humanos desmanteladas pelo governo Jair Bolsonaro, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo

José Gregori, Nilma Lino Gomes e Paulo Sérgio Pinheiro estão entre os signatários de documento que será lançado nesta sexta-feira, 1º de outubro.

"As violações deliberadas, o desmantelamento de políticas e a renegação de compromissos com os direitos humanos evidenciam o ataque direto do governo atual à democracia brasileira", afirmam no documento.

O documento denuncia que "os atuais governantes fazem apologia explícita à tortura, abjuram os deveres de verdade e memória assumidos pelo Estado brasileiro e prestam homenagens descabidas à ditadura civil- militar. A par de ofensas e ataques diretos a nossas instituições, adotam uma insensata postura revanchista que representa uma ameaça à democracia e ao estado de direito, pois colocam em curso atitudes e narrativas frontalmente contrárias à Constituição e ao Direito Internacional dos Direitos Humanos".

