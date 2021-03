Ex-procurador Roberto Tardelli sobre Moro, Dallagnol, Tessler e companhia: “perversos, abusivos, maus”

Por Paulo Henrique Arantes, para o 247 - A mentalidade desumana e persecutória da procuradora Laura Tessler, que em mensagem capturada pela Operação Spoofing assume a intenção de “detonar a imagem do 9” , numa referência ao ex-presidente Lula e seu defeito físico decorrente de acidente de trabalho, pode ter concitado seus pares da “farsa-tarefa” da Lava Jato. Mas para muitos integrantes e ex-integrantes do Ministério Público, a função constitucional do órgão é bem diferente.

Roberto Tardelli, advogado e procurador de Justiça aposentado, é um dos que se indignam com a conduta dos “Deltan boys”. Assim ele reagiu, em conversa com o Brasil 247, à fala de Tessler, que, no mais, se assemelha a tantas outras barbaridades cometidas pelo grupo: “Eu acho que eles - os procuradores e o próprio Moro - viveram um delírio. Em algum momento, talvez até mesmo antes de iniciarem tudo, tinham já começado a se perder”.

Para Tardelli, Moro, Dallagnol e companhia “entraram num túnel e se tornaram perversos, abusivos, maus e perderam a capacidade de discernir o certo do errado”.

