Exército demite coronel da reserva que xingou militares durante atos terroristas em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O Comando do Exército demitiu nesta terça-feira (10) o coronel da reserva Adriano Camargo Testoni por ter gravado um vídeo ofendendo a instituição e militares, supostamente durante os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília, no domingo (8).

“Vergonha de ter passado 35 anos na caserna e ver agora o povo ser achincalhado, bombardeado; e os filhos da p** da nossa Força devem estar com o c** tomando uísque em casa no domingo”, disse o coronel da reserva na gravação. Ele ainda cita nominalmente alguns generais do Exército.

Testoni exercia o cargo de assessor da Divisão de Coordenação Administrativa e Financeira do Hospital das Forças Armadas (HFA). Além de perder o cargo, ele está sujeito a punições previstas no Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

Testoni gravou um outro vídeo pedindo desculpas pelas falas. “A falta de informações faz a gente pensar um monte de besteira. Nesse momento eu só quero me retratar em especial com vocês na minha turma, que sabem: sempre fui apaixonado pelo Exército”, disse ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.