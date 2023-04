Exército quer manter controle sobre o GSI, mesmo com ampliação de estrutura com civis

Apoie o 247

247 - Integrantes da cúpula do Exército defendem que o GSI permaneça sob o comando de um militar e retome atribuições que eram da pasta até o início do ano. A posição da força terrestre é adotada após a demissão do general Gonçalves Dias da chefia do órgão.

A avaliação dos militares é que o GSI ficou esvaziado com a retirada da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) de sua estrutura e da função de garantir a segurança pessoal do presidente e do vice-presidente da República.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, essa visão é compartilhada pelo general Marcos Antônio Amaro, o principal cotado para suceder Gonçalves Dias, pelo comandante do Exército, Tomás Paiva, e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

A avaliação do Exército é que o GSI órgão deveria ser comandado por um general quatro estrelas da reserva, para garantir que o chefe tenha patente superior à de seus subordinados, ao mesmo tempo que os militares se mostram favoráveis a aumentar o número de civis em cargos de comando no órgão.

