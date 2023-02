Exército troca Comando Militar do Planalto e chefias de sete dos oito Comandos Militares

Apoie o 247

247 - O Exército promoverá mudanças nas chefias de sete dos seus oito Comando Militares (CMs), informa o jornalista Augusto Tenório no Metrópoles.

De acordo com informativo distribuído pela Força nesta quinta-feira (16/2) e obtido pelo Metrópoles, os CMs de Amazônia (CMA), Nordeste (CMNE), Norte (CMN), Oeste (CMO), Planalto (CMP), Sudeste (CMSE) e Sul (CMS) terão novos generais na chefia. Só o comandante do Leste, André Luis Novaes Miranda, permanece.

As trocas devem ser efetivadas em abril. Isso acontece porque os militares promovidos a general de Brigada devem passar por um curso. A data da passagem de Comando é definida mediante o acerto entre as agendas do Comandante do Exército e dos Comandantes Militares substituto e substituído.

Confira quem assume os Comandos Militares:

Comando Militar do Sudeste: Gen. Guido Amin Naves (gen. Rubens Paiva já havia deixado o cargo para assumir o Comando do Exército)

Comando Militar da Amazônia: Gen. Costa Neves (sai o gen. Furlan Neto)

Comando Militar do Norte: Gen. Guilherme Pinheiro (sai o gen. Costa Neves)

Comando Militar do Nordeste: Gen. Div. Cmb. Kleber Vasconcellos (sai o gen. Richard Nunes)

Comando Militar do Sul: Gen. Div. Cmb. Hertz Pires do Nascimento (sai o gen. Soares e Silva)

Comando Militar do Oeste: Gen. Div. Cmb. Luiz Fernando Baganha (sai o gen. David Júnior)

Comando Militar do Planalto: Gen. Div. Cmb. Ricardo Piai Carmona (sai o gen. Dutra de Menezes)

Em meio às investigações sobre a participação de militares nos atos terroristas do dia 8/1, foi anunciada também a troca do Comando Militar do Planalto. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes será substituído pelo general Ricardo Piai Carmona, que vem da Diretoria de Educação Técnica Militar. Dutra seguirá para 5ª subchefia do Estado-Maior do Exército (EME).

Na semana passada, o presidente Lula decidiu transferir a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para a Casa Civil. Antes, o órgão de inteligência fazia parte do GSI.

