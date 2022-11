FAB cobra mais de R$ 5 milhões do PL por viagens de campanha de Bolsonaro em aeronaves da corporação

Apoie o 247

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) incluiu a viagem que Jair Bolsonaro (PL) fez ao Rio de Janeiro em um avião da aeronáutica participar do ato de caráter golpista eleitoral no dia 7 de Setembro de voos de campanha que serão cobrados do partido político ao qual o atual ocupante do Palácio do Planalto é filiado.

De acordo com a coluna do jornalista, Rodrigo Rangel, do Metrópoles, "a corporação contabiliza 74 voos da campanha, entre 16 de agosto e 16 de outubro”.

“A última versão do documento, que incluía as viagens feitas até 1º de outubro, apontava para uma fatura de R$ 3,5 milhões a ser paga pelo partido do presidente. Com a inclusão do novo período — e de voos que antes não estavam contabilizados, como o do 7 de setembro para o Rio —, o valor total saltou para R$ 5,3 milhões”, destaca a reportagem.

O Gabinete Pessoal do Presidente da República, contudo, informou que o valor pode ser alterado porque ainda “se encontra em fase de apuração”.

Como Bolsonaro está no exercício do cargo, ele tinha o direito de usar as aeronaves oficiais durante a campanha. Segundo a legislação em vigor, os gastos devem ser ressarcidos pela legenda.

