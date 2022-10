Fábio Faria tenta melar eleição alegando que Bolsonaro teve milhares de inserções veiculadas a menos

Apoie o 247

247 - O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD) está tentando melar a eleição presidencial. Em pronunciamento no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, 24, ele alegou, sem provas, que rádios veicularam milhares de inserções a menos da campanha de Bolsonaro a presidente.

De acordo com o membro do governo federal, Bolsonaro teve 154.085 inserções a menos que o ex-presidente Lula (PT). “Só no Nordeste, na semana de 7 a 14 de outubro, foram 12 mil inserções a menos. E na semana seguinte, dos dias 14 a 21, foi para mais de 17 mil. O lugar mais forte disso é o estado da Bahia. Só na primeira semana, foram mais de 7 mil a mais para Lula”, afirmou.

Faria comunicou que esteve nesta tarde com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e apresentou os números do levantamento. “Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. E agora o TSE vai investigar para saber porque essas rádios fizeram isso”, disse o ministro.

