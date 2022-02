Fachin alerta que TSE pode estar sob ataque hacker, afirma que instituições terão seu maior teste e diz "ditadura nunca mais"

Futuro presidente do TSE traçou cenário alarmista para as eleições presidenciais de 2022 edit

247 – O ministro Edson Fachin, que tomará posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na próxima semana, traçou um cenário alarmista para as eleições de 2022, em entrevista aos jornalistas Breno Pires e Wesley Galzo, do Estado de S. Paulo. Segundo ele, a Justiça Eleitoral "já pode estar sob ataque de hackers", "as instituições democráticas enfrentarão seu maior teste" e o Brasil precisará rechaçar o risco de uma nova ditadura.

"Posso dizer a vocês que a Justiça Eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle", afirmou. Curiosamente, Jair Bolsonaro e seus ministros militares estão em Moscou.

Fachin também defendeu ações contra o Telegram e afirmou que os militares não devem se alinhar a Jair Bolsonaro em caso de derrota. O ministro afirmou que o "populismo autoritário será derrotado" e disse "ditadura nunca mais". No entanto, afirmou que o Brasil enfrentará o maior "teste das instituições democráticas".

