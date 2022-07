Fachin fecha acordos no exterior para reforçar credibilidade das urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, aumentou o número de encontros com autoridades estrangeiras, no último mês, para fazer parcerias e falar sobre o processo preparatório para a eleição deste ano. Uma das apostas da Corte é ter apoio internacional contra possíveis ataques de Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, Bolsonaro tem procurado veículos de informação conservadores e aliados no exterior para tirar a credibilidade das urnas eletrônicas.

Na última terça-feira (5), Bolsonaro e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, criticaram o TSE e defenderam uma auditoria da votação.

Bolsonaro participou da formatura de paraquedistas no Rio nesta sexta-feira (8) e disse que os militares devem estar prontos para a missão de defender a Pátria. "Vocês (militares) são os guardiões da nossa Constituição. Estamos prontos para defender a nossa Pátria contra os que querem nos arrastar para o obscurantismo", acrescentou.

