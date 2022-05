Fachin: “TSE está na vanguarda do enfrentamento à desinformação”

Segundo o presidente do TSE, o Brasil é um exemplo internacional no combate à desinformação edit

Apoie o 247

ICL

247 - Na abertura da sessão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente, Edson Fachin, comemorou os avanços da Corte no combate às fake news. De acordo com o ministro, o Brasil é um exemplo internacional nesse quesito.

“O TSE está na vanguarda mundial do enfrentamento à desinformação, rumo à realização das eleições em outubro. Sigamos adiante, firmes no propósito de defesa da democracia”, disse.

A declaração vem após a celebração do acordo de colaboração mútua entre o TSE e o Telegram para enfrentamento de notícias falsas. O TSE é o primeiro organismo eleitoral do mundo a assinar um acordo dessa natureza com a plataforma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Corte terá um canal na plataforma para divulgar informações oficiais sobre as eleições. Além disso, o Telegram dará suporte para o desenvolvimento de um robô para tirar dúvidas dos usuários e terá uma nova funcionalidade para marcação de conteúdos desinformativos. (Com informações do Metrópoles).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE