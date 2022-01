Famílias estão deixando de comer para pagar luz e gás, mostra pesquisa

Apoie o 247

247 - Estudo inédito encomendado pelo Instituto Clima e Sociedade ao Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) mostra que 40% da população deixou de comprar roupas, sapatos e eletrodomésticos e 22% deixou de comprar alimentos básicos para arcar com os custos das contas de luz e gás.

O levantamento também mostrou que 46% dos brasileiros usam metade de sua renda ou mais para pagar contas de energia elétrica e comprar botijões de gás. As principais regiões afetadas são Norte e Nordeste.

O Ipec ouviu mais de 2.002 brasileiros com mais de 16 anos de idade em todas as regiões do país em novembro de 2021.

Programas sociais

Dois programas sociais de autoria do PT tentam amortizar estes impactos. O programa Auxílio Gás, que corresponde ao Vale Gás federal, alcança quase 5,6 milhões de famílias de baixa renda. O valor, de R$ 52, visa ajudar os brasileiros em situação de vulnerabilidade a adquirirem botijões.

Para aliviar o peso das contas de luz, há o programa Tarifa Social de energia elétrica, que dá descontos entre 10% e 65% a famílias de baixa renda. Atualmente, são 12,4 milhões de beneficiários.

