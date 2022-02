'Fascistização bolsonarista aprofundou o racismo no Brasil', diz Marcia Tiburi

Após o brutal assassinato do jovem congolês Moïse, a filósofa e professora alerta, mais uma vez, para o “aprofundamento do racismo no Brasil”. Assista na TV 247 edit

247 - A professora e filósofa Marcia Tiburi, em entrevista à TV 247, comentou o brutal assassinato do jovem congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, 24, em uma praia do Rio de Janeiro.

Segundo Marcia Tiburi, o caso retrata o Brasil atual. “É muito importante a gente refletir sobre a inscrição do racismo nesse momento de fascistização do Brasil”.

“Os processos têm uma lógica interna, eles avançam. Há um tempo eu alertei para o avanço do racismo, quando nós ainda, na esfera pública brasileira, falávamos mais em fascismo. Levantei que nós teríamos um aprofundamento do racismo no Brasil. Vários assassinatos públicos, brutais e com esse caráter ‘espetacular’ foram produzidos no Brasil nos últimos tempos. O racismo, nesse caso, vem revelar um momento de aprofundamento da fascistização”.

