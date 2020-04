Feliciano usa Paulo Henrique Amorim para criticar Moro e a Globo

Revista Forum - O deputado federal Marco Feliciano (Sem Partido-SP), vice-líder do governo na Câmara, compartilhou nesta quarta-feira (29) um vídeo da TV Afiada, do jornalista Paulo Henrique Amorim, para criticar a relação da TV Globo com o ex-ministro Sérgio Moro.

“Se o falecido Paulo Henrique Amorim fosse crente eu acharia que era profeta: ‘Moro é o presidente da Globo'”, afirmou Feliciano ao publicar vídeo em que Amorim diz que “Bolsonaro demitiria Moro ou Moro demitira Bolsonaro” caso o presidente quisesse “nomear quem bem entender”.

