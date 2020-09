Felipe Neto e Bolsonaro são eleitos pela Time como personalidades mais influentes do mundo

Felipe Neto entrou nesta terça-feira, 22, para a lista de 2020 das cem pessoas mais influentes do mundo, eleitas pela revista Time. Além do youtuber, Jair Bolsonaro também entrou para o ranking edit

O youtuber e empresário Felipe Neto foi eleito uma das cem pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O comunicador comemorou no Twitter: "é uma honra indescritível". Jair Bolsonaro também entrou na lista

Neto disse: “é uma honra indescritível compor essa lista, principalmente por saber que lutei com todas as forças para usar a minha influência para o bem, para a ciência, o combate à desinformação e, claro, para a diversão de milhões de famílias no Brasil (...) Continuarei com estes valores e levando a sério a responsabilidade da influência que acabou gerando na vida das pessoas”.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “esta não é a primeira vez que o youtuber brasileiro se torna notícia internacional. Em julho, o jornal The New York Times publicou um vídeo no qual Felipe faz críticas ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump e ao do Brasil, Jair Bolsonaro.”