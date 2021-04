Felipe Santa Cruz diz que OAB não vai pedir impeachment

Com o argumento de que "não tem ninguém na rua para pedir impeachment agora", o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz diz que a entidade não se soma à campanha pelo afastamento de Bolsonaro edit

247 - Em entrevista ao Estado de S.Paulo, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que a entidade não vai pedir o impeachment de Jair Bolsonaro.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deu início a um processo interno para decidir em no máximo 60 dias se vai encampar ou não a bandeira do impedimento de Jair Bolsonaro. Apesar da iniciativa, em entrevista ao Estado de S.Paulo, Felipe Santa Cruz se disse cético. “Não tem ninguém na rua para pedir impeachment agora.”

Segundo Santa Cruz, o governo Jair Bolsonaro "vive o seu melhor momento no Congresso Nacional". O presidente da OAB argumenta ainda que "na Câmara dos Deputados a oposição não tem 130 votos."





