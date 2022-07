Fernando Fernandes: “assassino de Marcelo Arruda será condenado a 12 ou até 30 anos”

Apoie o 247

ICL



247 - Com uma carteira de clientes que inclui o almirante Otto Pinheiro da Silva, cérebro das pesquisas sobre enriquecimento de urânio no país, e relevantes serviços prestados aos direitos humanos, como a recente divulgação de diálogos gravados de ministros do Supremo Tribunal Militar que comprovam a cumplicidade com a tortura da ditadura, o criminalista Fernando Fernandes está convencido que é possivel antecipar o desfecho jurídico do assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu.

"O assassino será condenado a 12 ou até 30 anos", prevê, em entrevista ao jornalista Paulo Moreira Leite, da TV 247. O advogado acredita que o conjunto de provas já reunidas -- a começar pelo vídeo que mostra a cena do crime em vários detalhes -- irá impor uma sentença dessa gravidade.

Na entrevista, Fernando Fernandes lamenta que, em função da legislação brasileira, o caso será julgado como crime comum e não como terrorismo, numa distorção mais nociva do que se poderia imaginar, típica de um país onde o Estado só consegue elucidar 8% dos homicídios registrados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ao reconhecer um crime dessa natureza como terrorismo, o Estado não só assume a responsabilidade de defender uma vida humana, mas também de proteger a liberdade individual", explica, numa distinção fundamental para a defesa da democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE