Fernando Gabeira cobra investigação de relação entre joias de Bolsonaro e venda de refinaria para fundo árabe

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Fernando Gabeira disse ser necessário investigar a possibilidade de as joias avaliadas em R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro terem alguma ligação com a venda da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde, na Bahia, e seus ativos logísticos associados para o Mubadala Capital, um fundo árabe dos Emirados Árabes Unidos.

“Para mim, é uma evidência. Gostaria que fosse apurada a conexão entre a venda da refinaria no Recôncavo Baiano, por preço bem mais baixo, e esse presente, que pode ser uma comissão”, disse Gabeira na segunda-feira (6), durante participação na GloboNews.

A RLAM foi vendida para o Mubadala pelo valor de US$ 1,8 bilhão, abaixo da estimativa feita pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), que indica que a refinaria valia entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões.

Em outubro, um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, tentou trazer ilegalmente para o Brasil joias avaliadas em 3 milhões de euros. O colar, anel, relógio e um par de brincos foram um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

As joias, porém, foram retidas pela Receita Federal. Um segundo conjunto, contudo, que teria Jair Bolsonaro como destinatário, teria sido entregue no Palácio do Planalto.

Na segunda-feira (6), a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ingresso irregular no país das joias procedentes da Arábia Saudita destinadas ao casal Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.