Festa clandestina e tatuagem: em um dia, filhos de Bolsonaro gastaram R$ 63 mil no cartão corporativo do pai

Mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Eduardo Bolsonaro e Jair Renan gastaram mais de R$ 60 mil no cartão corporativo, em um único dia edit

247 - Mesmo sem a presença de Jair Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Eduardo Bolsonaro e Jair Renan gastaram mais de R$ 60 mil no cartão corporativo, em um único dia, durante visita a Goiás. Em 30 de agosto de 2021, data em que o então presidente não tinha agenda oficial no estado, os dois gastaram R$ 63.399,90. A reportagem é do portal Metrópoles.

Dois dias antes, no dia 28 de agosto, Bolsonaro esteve na capital goiana para um encontro de líderes evangélicos, porém, não há registros de gastos com o cartão corporativo na data. O dispositivo é usado para custear despesas ligadas ao chefe do Executivo nacional e a parentes

Também no dia 28 de agosto, Jair Renan, conhecido como filho 04, esteve em Goiânia. Na ocasião, ele fez uma tatuagem com o rosto do pai e participou de uma festa de luxo clandestina, durante a pandemia de Covid-19. O evento foi encerrado por uma equipe de fiscalização da prefeitura da cidade.

Já Eduardo Bolsonaro foi a uma homenagem aos policiais que participaram da operação que resultou na captura e morte de Lázaro Barbosa, que matou uma família no Distrito Federal e ficou escondido em uma região de mata e fazendas de Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás.

Conforme os dados do cartão corporativo, os filhos de Bolsonaro gastaram mais de R$ 36 mil em hospedagens. Só no dia 30 de agosto foram emitidas sete notas fiscais, porém não há o detalhamento do que foi comprado ou das reservas.

