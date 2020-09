FHC, que apoiou o golpe de 2016, diz que não iguala Lula a Bolsonaro: "não simbolizam a mesma coisa"

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos principais artífices do golpe de 2016, defendeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante entrevista ao programa Roda Viva, FHC criticou a falsa simetria estabelecida entre Lula e Jair Bolsonaro.

"Eu não igualo Lula a Bolsonaro. Primeiro que eu não conheço o Bolsonaro, nunca vi, nem sabia que existia. o Lula eu conheço, desde que era operário. Os temperamentos são diferentes. E eles também não simbolizam a mesma coisa. O Lula simboliza a inclusão de grupos de trabalhadores, pessoas que estavam na vida social integrada, na vida política, o Lula trouxe para a vida política. O Bolsonaro não precisou trazer ninguém, ele parece estar num grupo que tem mais restrições", disse o ex-presidente tucano.

Fernando Henrique disse também que não recusaria integrar uma frente em defesa da democracia com a participação de Lula. "Eu acho que nas circunstâncias que nós vivemos seria um engano daqueles que são democratas não se juntarem para evitar que haja a continuidade", afirmou.

Militares vão pagar por erros

Também no Roda Viva, Fernando Henrique Cardoso afirmou que militares irão pagar tanto pelos erros quanto pelos acertos ao comentar o número excessivo de militares em cargos no governo de Jair Bolsonaro (sem partido). "

Acho que há um excesso [de militares], não é necessário. Há gente civil competente, assim como militares também. Agora, eu, se fosse presidente —ainda bem que não sou mais porque é complicado—, não poria ninguém só de uma categoria, acho que é exagero. Tudo que fizer vai ser atribuído aquela categoria. Os militares, queiram ou não queiram, vão pagar agora pelos erros e também pelos acertos do governo", disse FHC.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.