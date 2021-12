Financiamento público da campanha 2022 será recorde: R$ 6,7 bilhões

Apoie o 247

ICL

247 - O Orçamento para 2022 aprovado esta semana pelo Congresso Nacional prevê que o financiamento das campanhas eleitorais do próximo ano chegue ao valor recorde de R$ 6,7 bilhões, 57% maior que o registrado em 2018, já com os números corrigidos pela inflação.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, se as coligações em curso pelos dois principais candidatos à Presidência da República se confirmarem, a que terá o ex-presidente Lula (PT, PSB, PC do B e PSOL) receberá R$ 1,155 bilhão. Já a coligação de Jair Bolsonaro (PL, PP e Republicanos) terá à sua disposição R$ 1,049 bilhão, já somados os recursos dos fundos eleitoral e partidário.

Os valores ficam bem acima do que será destinado ao Podemos, que o ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Lula, que poderá fazer uso de R$ 231 milhões. O montante, porém, poderá subir, caso seja confirmado o apoio do União Brasil, fruto da fusão do PSL com o DEM, que ainda depende de aprovação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

PUBLICIDADE

“O União Brasil tem a maior fatia das verbas dos dois fundos, quase R$ 1 bilhão. Somado ao Podemos, levaria o ex-juiz a ser o campeão das verbas públicas de campanha, com R$ 1,187 bilhão”, destaca a reportagem. O PDT, que tem o ex-ministro Ciro Gomes como pré-candidato, terá R$ 302 milhões da verba eleitoral.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE