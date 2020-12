Flávio Dino assume presidência de consórcio da Amazônia Legal

A eleição foi feita por aclamação e Flávio Dino irá substituir o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT) edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) foi eleito nesta segunda-feira (21) como novo presidente do consórcio de estados que integram a Amazônia Legal.

A eleição foi feita por aclamação e Flávio Dino irá substituir o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT). A Amazônia Legal é formada por nove estados que abrangem a região Norte e parte do Centro-oeste e Nordeste: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão. Trata-se de uma área equivalente a 59% do território brasileiro.

