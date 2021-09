Florestan: Bolsonaro sai menor e mais preocupado deste 7 de setembro

“Acho que ele esticou a corda porque está preocupado com o futuro dele e da família, porque o cerco se fecha com relação a malfeitos quando ele era parlamentar e ele que levou os filhos para o parlamento”, afirmou o jornalista Florestan Fernandes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Florestan Fernandes afirmou que os atos convocados por Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro não atendeu às suas expectativas e ele sai menor e mais preocupado.

“O movimento que ele aguardava de uma multidão não se concretizou em Brasília e nem em outros lugares do país. Muita gente foi para a rua, mas foi a bolha dele, analisou Florestan,

E acrescenta: “Acho que ele esticou a corda porque está preocupado com o futuro dele e da família, porque o cerco se fecha com relação a malfeitos quando ele era parlamentar e ele que levou os filhos para o parlamento”.

PUBLICIDADE

Para o jornalista, Bolsonaro está esticando a corda “para enfiar o pescoço e hoje ele colocou uma boa parte do seu pescoço”.

“Os militares estão derretendo junto com ele. O ato de hoje mostra isso. Ele fala que está defendendo a democracia, mas as faixas pedem intervenção militar. Ele fala que defende as quatro linhas da Constituição, mas as faixas pedem a prisão de membros do Supremo ou o fechamento do próprio Supremo”, salientou.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE