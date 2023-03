Força Nacional chega a Natal após onda de violência

Apoie o 247

247 - A Força Nacional de Segurança desembarcou na madrugada desta quarta-feira (15) no Rio Grande do Norte, com a missão de conter nova onda de violência no estado.

Um avião pousou na Base Aérea de Natal por volta das 2h, com 30 policiais militares. Outro avião levou mais 70 agentes ao estado, informa o G1.

A governadora Fátima Bezerra também desembarcou junto com parte do efetivo.

Ainda devem chegar à região mais 100 agentes e outros 30 policiais do sistema prisional, totalizando um reforço de 200 homens.

