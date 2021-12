Fotos de Lula e Alckmin no Jantar pela Democracia simbolizam o país que está nascendo

Apoie o 247

ICL

247 - “Lula tem o papel de unir o Brasil novamente. O país caminha dividido, mas o Brasil não é isso. O importante é alguém liderar esse processo, e esse líder é Lula" - as frases do senador Omar Aziz (PSD-AM) resumem o espírito do Jantar pela Democracia do Grupo Prerrogativas que reuniu cerca de 500 pessoas neste domingo (19), ao redor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-governador Geraldo Alckmin, líderes políticos do PT, PSB, PCdoB, PSD e até PSDB.

Às 21h30, Lula subiu ao palco para discursar, ao som de Anunciação, de Alceu Valença: “Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais”.

Veja a sequência de fotos de Ricardo Stuckert que simbolizam o espírito do jantar num restaurante no sul de São Paulo:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE