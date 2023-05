Fraude no cartão de vacina e batida da PF foram os piores eventos para Jair Bolsonaro nas redes até agora, aponta Quaest

Apoie o 247

247 – A fraude nos cartões de vacina e ação da Polícia Federal contra o ex-presidente foram os piores eventos já ocorridos para Jair Bolsonaro nas redes sociais até hoje. "A operação de busca e apreensão realizada nesta quarta (3) na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além da prisão de alguns de seus mais próximos ex-assessores, teve uma repercussão imediata inédita nas redes sociais. A análise é da consultoria Quaest, que comparou o episódio a outros temas que geraram grandes movimentações no ambiente virtual nos primeiros meses do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)", escreve a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna , na Folha de S. Paulo.

"A operação acumulou 464 mil menções até as 16h desta quarta-feira, sendo 81% delas críticas ao ex-mandatário e 19% favoráveis a ele. De acordo com a consultoria, aqueles que saem em sua defesa buscam banalizar a ação da Polícia Federal (PF)", prosseguiu a jornalista. Confira o post de Felipe Nunes, diretor do instituto de pesquisas:

1/ Em 24 horas, ação da PF sobre Bolsonaro é assunto politico mais comentado nas redes entre janeiro e maio de 2023. Os dados foram apresentados na coluna da @monicabergamo e comentados no Jornal das 10 pela jornalista @flaviaol! pic.twitter.com/BavbxtiT1c — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) May 4, 2023

