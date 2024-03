Freire Gomes afirmou à PF que se opôs a Bolsonaro e ao Ministério da Defesa sobre golpe

Apoie o 247

247 - O ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, disse em depoimento à Polícia Federal que se opôs aos planos golpistas de Jair Bolsonaro.O depoimento de quase oito horas ocorreu na sexta-feira (1) e está em sigilo, mas fontes a par da investigação relataram o conteúdo à jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo.

“O general afirmou ainda à PF que se manifestou contra qualquer ação que impedisse a posse de Lula tanto diante de Bolsonaro como no Ministério da Defesa, em discussões reservadas sobre o assunto”, informa.

