"Freire Gomes revelou o óbvio: acampamentos golpistas foram autorizados e protegidos por Bolsonaro", diz Cappelli

247 - Ex-secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública na gestão Flávio Dino e ex-interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, hoje presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), afirmou que o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, revelou à Polícia Federal o que já era óbvio: foi Jair Bolsonaro (PL) quem permitiu que os acampamentos golpistas fossem mantidos em frente aos quartéis de todo o país.

Freire Gomes respondeu a mais de 200 questionamentos da Polícia Federal durante seu depoimento de oito horas nesta sexta-feira (1). Segundo informações reveladas pelo Jornal da Band na noite deste sábado (2), o militar confirmou que não desmontou acampamentos de manifestantes golpistas na porta de Quartéis-Generais do Exército por ordem direta de Bolsonaro.

“Faça um teste. Tente montar uma barraca na frente de um QG do Exército. Você não dura 5 minutos. O general Freire Gomes revelou o óbvio: os acampamentos golpistas foram autorizados e protegidos pelo então comandante supremo das Forças Armadas: Jair Bolsonaro. A Justiça lhe espera”, publicou Cappelli no X, antigo Twitter, neste domingo (3).

